Rizzo, un’arma in più per l’Atalanta

Kurtic alla Spal: ora è ufficiale Ecco Luca Rizzo, l’uomo in più. Manca ancora l’ufficialità, ma il centrocampista genovese approda all’Atalanta al posto di Jasmin Kurtic che invece ha già fatto le prime foto con la maglia della Spal.

Luca Rizzo, l’ultimo arrivato in casa Atalanta, si candida per essere l’arma in più partendo dalla panchina, un po’ come accadeva in questa stagione a Jasmin Kurtic che è ufficialmente un giocatore della Spal. Rizzo arriva a Bergamo in prestito con diritto di riscatto (dal Bologna, che l’ha ripreso dalla Spal per girarlo ai nerazzurri) e pur non essendo un titolare nello scacchiere di Gasperini (almeno sulla carta) ha tutte le caratteristiche per ritagliarsi uno certo spazio: centrocampista in grado di fare la spola tra mediana e attacco, fondamentale quando non saranno schierate le tre punte.

Le operazioni con la Spal si completano con il prestito ai biancazzurri di Dramé, mentre Emmanuello e Suagher vanno in prestito al Cesena. Nonostante le continue voci che rimbalzano dall’Inghilterra, invece, la corte del Liverpool per Gomez è destinata a restare tale: il Papu resta a Bergamo, atteso da un finale di stagione che vede i nerazzurri ancora impegnati sui tre fronti.

