Rizzoli: «Fallo di Lautaro Martinez?

Errore dell’addetto Var non di Rocchi» Nicola Rizzoli, numero uno degli arbitri italiani, ha parlato a «Radio Anch’Io Sport» sugli errori dei fischietti del weekend di Serie A. E ha commentato anche il fallo a Toloi in Inter-Atalanta.

«Rocchi ha fatto una bella partita se escludiamo l’intervento di Lautaro Martinez su Toloi - ha detto il designatore degli arbitri della Serie A Rizzoli -. Rocchi non è presuntuoso, anzi. Gli arbitri sono contenti se la Var corregge degli errori. Si tratta di un errore umano. Il Var non ha visto la malizia nell’intervento di Lautaro Martinez. Chi ha sbagliato? Ha sbagliato l’addetto al Var, non Rocchi» ha spiegato e aggiunto: «Se Irrati (l’addetto Var di Inter-Atalanta, ndr) verrà fermato? Non mi piace parlare di fermare le persone. Decido in base a chi è più in forma. Bisogna ritrovare la calma e la serenità. Non verrà sicuramente fermato in maniera punitiva».

«Così come la Ferrari è guidata da un pilota, anche l’errore umano nell’uso della tecnologia deve essere accettato» ha proseguito il designatore della Can A su RadioUno: «L’arbitro deve sempre prendere le decisioni, è una tutela per il calcio, Il Var deve crescere e le regole miglioreranno nel tempo. È una tecnologia giovane ma la persona che deve prendere le decisioni è l’arbitro in campo».

