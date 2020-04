Roberto Donadoni e la sua vita in Cina

«Ogni giorno il mio pensiero a Bergamo» L’ex allenatore della Nazionale vive da alcuni mesi in Cina, essendo il tecnico dello Shenzen, squadra che milita nella seconda serie cinese.

«A Shenzen la situazione si sta tranquillizzando: oramai sono una decina di giorni che siamo tornati in campo ad allenarci - ha spiegato Donadoni, ospite a Casa Sky Sport - .Tutti in città indossano rigorosamente le mascherine, ma la vita è quasi tornata alla normalità».

L’ex ct azzurro vive con apprensione le notizie che arrivano ogni giorno dalla sua città natale, Bergamo, tra le più colpite dalla pandemia Covid-19: «Condivido con i miei conterranei le emozioni per una squadra che tiene testa alle grandi d’Europa - ha detto -. Mi auguro solo di tornare presto in campo, significherebbe aver messo virus alle spalle, con tanta tristezza nel cuore, ma con la forza che i bergamaschi mettono di giorno in giorno».

Infine una risposta decisa a un suo possibile futuro all’Atalanta al posto di Gasperini: «Si tratta di un rumor. La Dea ora ha un tecnico che sta dimostrando di valere tanto e di aver portato la mia città a un livello importantissimo. Parlare di un altro allenatore non ha alcuna logica in questo momento».

