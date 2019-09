Roma-Atalanta, sfida all’ultimo respiro

Due mister che privilegiano lo spettacolo Fino alla fine, questa Atalanta sa soffrire, rimontare e anche ribaltare come ha fatto diverse volte negli ultimi anni. Spettacolo a Parma con al Fiorentina, spettacolo sarà sicuramente all’Olimpico di Roma contro i giallorossi, in campo alle 19.

Sfida tra due mister che privilegiano il bel gioco seppure in modi diversi: da una parte Fonseca, una squadra ancora ballerina ma sempre propositiva e con tanti giocatori di talento. Oltre a Dzeko, rimasto a Roma dopo essere stato ad un passo dall’Inter, tornato ad essere un punto di riferimento dell’attacco giallorosso, cosa che fa preoccupare un’Atalanta che ha subito già 8 gol in 4 giornate. I nerazzurri contro i viola, ultimi in classifica dopo 4 turni, hanno saputo rimontare dimostrando di non sentirsi mai finiti, una questione più di sfortuna che altro sul doppio vantaggio, facendo capire che Zagabria è stato solo un passaggio a vuoto.

Lo dice la classifica, quella di Roma è un match tra grandi, 4° contro 6° dopo solo 4 giornate, divise solo da un punto e con la Lazio di mezzo, un anticipo di quella che in inverno, a Bergamo, potrà essere una sfida da Champions League.

Allora dipenderà da tante cose: da come i ragazzi di Gasperini avranno affrontato la Champiosn League, a che punto saranno con il “carburante” nelle gambe e se mancherà qualche giocatore per infortunio. È presto per guardare troppo in là, c’è un tour de force da affrontare (tra Roma, Sassuolo e Lecce, quest’ultima il 6 ottobre per l’esordio ufficiale del nuovo Gewiss Stadium), dal quale si potrà capire qualcosa di più . Di mezzo però c’è lo Shakhtar Donetsk e la Champions League, quel sogno che si avvera per tre volte tra le mura «amiche» di San Siro a Milano. In campo a Roma pensando anche a quella sfida, con una squadra che gioca in maniera simile ai giallorossi.

E allora le scelte potrebbero essere simili per il match all’Olimpico così come per quello milanese. Gollini tra i pali, dietro è probabile l’esordio di Kjaer e Palomino in panchina; sulla destra rientra Hateboer e potrebbe esserci un turno di riposo per Gosens, mentre lo stop per Muriel è obbligato, out per una tonsillite. Ilicic e Papu Gomez nuovamente dal 1’: tocca a loro dimostrare di essere ancora una volta i leader di questa squadra.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 20 Fazio, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. A disp.: 83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 24 Florenzi, 18 Santon, 44 Diawara, 27 Pastore, 48 Antonucci, 99 Kluivert, 19 Kalinic. All. Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 5 Masiello, 4 Kjaer, 2 Toloi; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disp.: 1 Sportiello, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 6 Palomino, 13 Arana, 41 Ibanez, 8 Gosens, 18 Malinovskyi, 88 Pasalic, 99 Barrow. All. Gasperini.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

