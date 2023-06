Rota, miraggio tricolore. Anche stavolta è solo argento

Un anno dopo, mastica ancora amaro Lorenzo Rota. Sul traguardo del Campionato italiano di ciclismo su strada per professionisti a Comano Terme (Trento) il 28enne corridore di Sorisole (che corre con i colori dell’Intermarché) è ancora secondo, esattamente come nel 2022. Lo batte allo sprint il toscano Simone Velasco (Astana). La corsa si ravviva attorno al km 120, dopo che il gruppo aveva spento un primo tentativo.

Sempre davanti nelle fughe

Promuovono l’iniziativa Rota, Magli, Tarozzi, Zoccarato e Bais, sui quali rientrano anche Baroncini, Trentin, Sobrero e Velasco. Ulteriore selezione a 13 km dal traguardo: in avanscoperta ci sono Rota, Sbaragli, Battistella, Velasco, Formolo, Magli, Baroncini, Trentin. Il gruppo, di cui fanno parte anche i grandi favoriti Ganna e Ciccone, insegue a 1’. Rota accelera nuovamente: si agganciano Battistella e Magli. Poi il bergamasco cerca addirittura di prodursi in un’azione solitaria che gli consente di guadagnare 30” di vantaggio. Ma dietro non demordono: a 7 km dal traguardo viene ripreso e a quel punto è chiaro che, con Velasco allo sprint, ci sarà poco da fare. È ancora secondo posto, con tanti e applausi e un po’ di amarezza: «Lo scorso anno avevo sbagliato qualcosa – dice Rota al traguardo – stavolta invece non ho assolutamente nulla da rimproverarmi. Ho fatto quanto mi è stato possibile, purtroppo è andata così. Certo che due volte di seguito secondo al campionato italiano beh, un poco brucia».