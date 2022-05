Rota sfiora il successo nella 12ª tappa del Giro: secondo dopo una bella fuga

Simone Consonni terzo mercoledì a Reggio Emilia, Lorenzo Rota secondo giovedì 19 maggio a Genova. Bergamaschi ancora protagonisti al Giro d’Italia, con il 27enne di Sorisole Rota che è andato davvero vicinissimo al successo di tappa nella Parma-Genova, frazione mossa con tre Gran premi della montagna di terza categoria. Rota è stato il grande protagonista della fuga avviata a una settantina di chilometri del traguardo con il gruppetto di 25 corridori che si è pian piano sfaldato finché sono rimasti in tre: Rota, Stefano Oldani e l’olandese Gijs Leemreize.

Stefano Oldani ha vinto la 12ª tappa da Parma a Genova

(Foto di ANSA)

In volata Leemreize è partito per primo ma poi se la sono giocata i due italiani, con Oldani che ha resistito al tentativo di rimonta di Rota cogliendo il suo primo successo da professionista per pochi centimetri.