Rovetta attende la Presolana Race: 50 km di spettacolo, 300 al via, in gara i big

L’alta Valle Seriana attende. Cinquanta km da percorrere, quasi 300 atleti al via. È tutto pronto per la prima Presolana Race di mountain bike, domenica 31 luglio a Rovetta, dove saranno collocati la partenza e il traguardo della gara. L’evento porta la firma del Gs Marinelli di Comenduno di Albino con Marzio Deho, Promoserio, il corpo volontari Presolana, il supporto della Comunità Montana Valle Seriana e dei comuni di Rovetta, Castione, Onore, Songavazzo e Fino del Monte. Da Rovetta a Rovetta si salirà ai 1000 metri della località Blum, poi verso Castione della Presolana, con il picco in località Vareno, a quasi 1500 metri di altitudine, per poi risalire a 10 km dal traguardo verso il Monte Falecchio.