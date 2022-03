Ruslan Malinovskyi si ripete: miglior giocatore di febbraio

Il premio Ea Sports Player of the month di febbraio è stato assegnato al calciatore dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Genoa, in programma domenica 13 marzo alle 18 al «Gewiss Stadium» di Bergamo. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Emg Italy. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 24ª alla 27ª giornata di Serie A.