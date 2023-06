Sabato 24 giugno in Val di Scalve si va di corsa con la prima edizione del «Must»

Una gara per ricordare il centesimo anniversario del disastro del Gleno. È il Memorial Ultra Scalve Trail (Must) , gara in programma sabato 24 giugno sulle montagne della Val di Scalve e voluta dalla Comunità Montana e dalla Pro Loco di Colere.

Due percorsi: 47 e 24 chilometri

Due i percorsi : lungo da 47 km (con 3.600 metri di dislivello positivo ) con partenza da Dezzo di Scalve e passaggi per rifugio Tagliaferri, Passo Belviso, Diga del Gleno, Bueggio, Teveno, Polzone, rifugio Albani e arrivo a Colere. Corto da 24 km (1.100 metri di dislivello), con partenza da Schilpario e transiti per Vilmaggiore, Diga del Gleno, Bueggio, Teveno e arrivo sempre a Colere.

Partenza sabato 24 giugno alle 7,15 per la gara lunga e alle 9,30 per quella corta, attesi al via complessivamente 400 atleti. Organizza la Fly Up di Mario Poletti.