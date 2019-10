Sabato si gioca Lazio-Atalanta

A Roma a caccia dei tre punti Il fascino della Nazionale è indiscusso, ma l’Atalanta di questi tempi non conosce limiti e per questo la crisi di astinenza da campionato patita nel fine settimana è stata acuta.

Sabato, però, si ricomincia con una trasferta di cartello nella capitale contro la Lazio. Una sfida tra big, nella quale tuttavia sarà l’Atalanta a guardare dall’alto al basso gli avversari, vista la classifica.I nerazzurri sono terzi a 15 punti , i biancocelesti sesti a 11.

SE continuiamo ad analizzare le cifre si evince anche che sono ben 18 i gol totalizzati dal team di Gian Piero Gasperini contro gli 11 degli avversari. Mentre la Lazio tiene meglio in difesa avendo subito solo 6 reti contro le 10 dei bergamaschi. Una volta l’ambizione sarebbe stata quella di tornare da Roma con un bel punticino, ora non è più così, noi tutti vogliamo la vittoria.E non si tratta di sottovalutare gli avversari o di peccare di superbia, ma i fatti concreti ormai dicono che in ogni partita si può ambire a vincere, è proprio una questione di cambio di mentalità. Una metamorfosi attuata da Gasperini, a cui non piacciono le mezze misure e punta sempre e comunque alla vittoria.

Pertanto una cosa è certa: alla ripresa del campionato l’Atalanta giocherà alla ricerca del risultato pieno. E anche se nello sport non c’è nulla di scontato, con questa Atalanta nulla è precluso.

