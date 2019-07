Sale l’attesa per gli abbonamenti

Atalanta, il 10 agosto tutti i dettagli Ormai da giorni, non c’è tifoso che non voglia sapere i dettagli sulla campagna abbonamenti per la prossima stagione. Bisognerà pazientare ancora qualche giorno.

La scorsa settimana la società ha chiarito che la data dell’avvio della campagna abbonamenti sarà il 10 agosto, senza tuttavia, dare nessun particolare in più. Troppo poco per esaudire la curiosità dei tifosi. Per conoscere prezzi, settori, eventuali facilitazioni si dovrà attendere lla presentazione alla stampa il cui giorno ancora non è stato fissato.

Nella passata stagione furono sottoscritti oltre 15 mila tagliandi. Facile prevedere che quella pur cospicua cifra verrà superata, grazie all’effetto Champions. Pensate che nel campionato 1981-1982 quando i nerazzurri per la prima volta nella loro storia precipitarono in serie C gli abbonati erano 1600. Altri tempi e fortunatamente altra storia, anche se l’attaccamento alla squadra era dimostrato dal fatto che per quella categoria fossero numeri da record. Un’altra curiosità legata a quell’annata che poi riportò i nerazzurri subito in serie B sotto la guida di un”certo” Ottavio Bianchi fu che la media di spettatori al Bumana toccò il numero impressionante di 16 mila unità. Impossibile fare confronti ma quasi certamente anche quest’anno si andrà incontro a numeri da record.

Tornando ai nostri tempi una cosa è tuttavia certa: dalle voci che circolano i preposti alla campagna-abbonamenti è da tempo che sono sul “pezzo” curando nei minimi i particolari. A breve il “verdetto”.

