Atalanta-Manchester: sarà uno stadio nerazzurro, sventoleranno 15 mila bandierine La società ha deciso di distribuirle all’ingresso dello stadio ai tifosi bergamaschi.

Bergamo e l’Atalanta si preparano a una grande serata di Champions League. L’obiettivo del club per domani sera è colorare tutto il Gewiss Stadium coi colori sociali, in attesa dei 14.826 spettatori consentiti dalla capienza al 75 per cento: «Uno stadio tutto nerazzurro per caricare ulteriormente la squadra chiamata ad affrontare il Manchester United - si legge nella nota sul sito ufficiale nerazzurro -. Questo l’obiettivo delle 15 mila bandierine nerazzurre che verranno distribuite gratuitamente agli ingressi del Gewiss Stadium».

I vessilli riportano il logo societario su sfondo nero e azzurro e la scritta sottostante ’Atalanta-Manchester United - Bergamo 2.11.2021’. La società fornisce anche le istruzioni per l’uso: «Ogni tifoso ne riceverà una da sventolare sia nel momento in cui le squadre entreranno in campo per il cerimoniale di inizio partita, sia nel corso del match... L’Atalanta ha bisogno del massimo incitamento possibile in una delle partite più importanti e belle della sua storia!».

