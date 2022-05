Sci Alpino, Rovetta ancora in vetta nel campionato provinciale - Tutti i vincitori su L’Eco

Venerdì scorso al teatro dell’oratorio di Clusone si sono svolte le premiazioni del campionato provinciale del Csi di sci alpino. Il presidente provinciale Gaetano Paternò ha dato l’inizio ufficiale alla serata: «Siamo qui per premiare coloro che in questa stagione sono stati i più bravi, ma siamo qui per ricordare anche quelli che su questo podio non ci saliranno, perché è anche con loro che si costruisce una squadra vincente ed è giusto pensarli perché come gli altri hanno faticato tutta la stagione».