Sci, brutta caduta di Sofia Goggia

Frattura del braccio, stagione finita- Video Fortunatamente sembra nulla di grave per la sciatrice orobica che si è rialzata ed è arrivata al traguardo in autonomia. In seguito è stata trasportata in ospedale per accertamenti sulla botta subita al braccio sinistro.

Sofia Goggia cade e non riesce a concludere il Super-G di Garmirsch-Partenkirchen, tappa valida per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino femminile. La bergamasca scivola e termina rovinosamente contro le reti di protezione ad altissima velocità, procurandosi una botta al braccio sinistro: la campionessa azzurra si è rialzata sui propri sci, ma successivamente è stata trasportata all’ospedale di Garmisch per eventuali accertamenti.

Gli esami purtroppo hanno dato un esito non positivo, visto che la campionessa orobica si è fratturata il braccio sinistro e dovrà stare fuori 6 settimane. Stagione finita dunque per la campionessa orobica.

Guarda il video della caduto di Sofia Goggia tratto da Eurosport.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA