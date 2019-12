Sci, maltempo sulla Coppa del Mondo

Sofia Goggia, gara spostata a domenica Troppa neve e maltempo con pioggia dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi sulle Alpi stanno sconvolgendo la Coppa del Modo con annullamenti dall’Alto Adige alla Francia, dalla Val Gardena alla val D’Isere.

In Italia è stata cancellata la discesa uomini ed in Francia annullata quella femminile. Ed ora la Fis è alle prese con un calendario già fitto per tentare di recuperare.

Per la discesa di Gardena si deve invece ancora attendere mentre in Francia le velociste ci riproveranno domenica, con conseguente cancellazione della prevista combinata. Sofia Goggia, se tutto andrà bene, ha così rinviato solo di un giorno il suo primo appuntamento con il podio in discesa dopo la vittoria di St. Moritz in superG. Gli uomini restano invece sulle Dolomiti e passano nella vicina Val Badia: domenica gigante e lunedì nel tardo pomeriggio gigante parallelo.

