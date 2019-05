È in edicola la sciarpa dell’Atalanta

Le consegne avanti nei prossimi giorni Tutti innamorati della sciarpa dell’Atalanta abbinata a L’Eco di Bergamo. per chi non l’avesse ritirata sabato, nessun problema. Ecco cosa fare e c’è ancora tempo per ordinarla.

Piace la sciarpa nerazzurra, gadget abbinato a L’Eco di Bergamo: sabato sono state consegnate a moltissimi nostri lettori che l’avevano ordinata e continueranno a essere distribuite nei prossimi giorni. Si tranquillizzi,quindi, chi ancora non l’ha ricevuta: si prosegue già domenica e anche lunedì ma non solo: avanti ad oltranza con il ritiro, la sciarpa è ancora ordinabile sempre in edicola.

Inoltre, per chi non riuscirà ad avere la sciarpa entro il mercoledì, giorno della partita, potrà sempre acquistarla durante i giorni successivi: proseguiranno altri rifornimenti e il gadget resterà in vendita in edicola fino a fine giugno.

