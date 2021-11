Sconfitte Mascio e Withu, domenica nera per il basket orobico Ko per entrambe le squadre bergamasche domenica 28 novembre: Treviglio battuta in trasferta dal Casale Monferrato, Bergamo cade in casa con il Vicenza.

L’assalto alla sesta vittoria consecutiva è venuto meno alla Mascio. A farle il classico sgambetto il coriaceo team di Casale Monferrato, vincente per 88-85. Di consolante c’è che i trevigliesi hanno lottato puntualmente punto a punto cedendo solo nelle battute finali. Ai parziali il certificabile compito di avallare l’equilibrio registrato sul parquet: 23-22; 45-42 e 66-63 con parziale a 5’ dal termine di 77-70. Bravi e in doppia cifra Langston (19), Miaschi (20), Sacchetti e Potts con 11 punti ciascuno e 6 rimbalzi catturati sempre da entrambi. Si è trattato di una sfida dagli alti contenuti agonistici. Non al top i reparti difensivi delle contendenti.

Non del tutto annunciato il flop interno della Withu che ha ceduto i punti in palio al Vicenza (75-78 in risultato). Niente riscatto, dunque, dopo la sconfitta di Padova, avversari di media-bassa classifica. Rivincita alla grande del bergamasco coach Cece Ciocca alla guida del quintetto vicentino da un paio di stagioni sportive, esonerato quando la formazione cittadina militava in A2. Faceva ben sperare, in casa Withu, la prestazione della squadra prima del riposo lungo forte del più 5 (47-42). Ma al rientro sono stati i veneti a reagire in modo adeguato, tanto da recuperare il passivo portando il punteggio in perfetta equità (62-62) nel corso della successiva frazione. Vantaggio, pressoché mantenuto fino al suono della sirena. A livello individuale altro exploit al tiro di Sodero (28), seguito da Isotta (11) e Negri (10). Non al meglio Ihedioha (6 punti e altrettanti rimbalzi). Bene Dell’Agnello sotto i tabelloni con 15 rimbalzi segnati a referto.

