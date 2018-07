Scopri con noi Mario Pasalic – Video

Atalanta a un passo dal colpaccio L’Atalanta è pronta a centrare un altro colpaccio nel calciomercato dell’estate 2018. Dopo Duvan Zapata, inseguito da tempo, la società nerazzurra è a un passo da Mario Pasalic, talentuoso centrocampista croato.

Ma chi è l’ultimo obiettivo di Percassi? Pasalic sembrava già un giocatore della Fiorentina (su Youtube è comparso addirittura un video intitolato “Welcome to Fiorentina”, ma l’Atalanta nelle ultime ore ha centrato il sorpasso e ora sembra a un passo dalla firma. È il degno erede di Cristante, forse meno potente del centrocampista ora alla Roma, ma non meno talentuoso. Anzi, nel credo calcistico di Gasperini può diventare una macchina da gol.

La serie A la conosce bene, visto che nel 2016/17 ha vestito la maglia del Milan, rendendosi protagonista di un’annata più che positiva, chiusa con 24 presenze e 5 gol in campionato. Ha pure già giocato sulla trequarti e, dunque, in nerazzurro è facile immaginarlo proprio a fare il raccordo tra i due reparti, da equilibratore e guastatore. Pasalic, nato in Germania (a Magonza), ma è cresciuto in Croazia, dove ha esordito in prima squadra nell’Hajduk Spalato, prima di finire, diciannovenne, al Chelsea: con gli inglesi, però, non ha mai giocato, visto che è sempre stato in prestito, prima all’Elche, poi al Monaco, quindi al Milan, infine allo Spartak Mosca, dove nell’ultimo campionato ha collezionato 21 presenze e 4 reti. Ha giocato in cinque nazioni diverse, tra cui tre campionati top (Spagna, Francia e Italia), ma ha solo ventitré anni: il suo anno di nascita è il 1995, guarda caso come Cristante.

Ecco un video della sua ultima stagione in Russia

In questo filmato invece si vede all’opera nelle ultime stagioni

