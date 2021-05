Scudetto all’Inter, festa grande anche a Sarnico Cori e bandiere sul ponte di Sarnico per la vittoria in Campionato della squadra di Antonio Conte.

Gioia incontenibile per gli interisti anche a Sarnico: in molti si sono ritrovati sul ponte del lungo lago per festeggiare il diciannovesimo scudetto per la squadra nerazzurra. Sventolano le bandiere dopo il pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo che in questa domenica 2 maggio ha di fatto sancito con quattro giornate di anticipo sulla fine del Campionato la vittoria della squadra di Antonio Conte e Romelu Lukaku. I tifosi si sono trovati intorno alle 17 sventolando bandiere e cori.

Antonio Conte esulta per lo scudetto all’Inter

Quella dell’Inter è stata una cavalcata ad alti ritmi per mettere la parola fine al regno della Juventus e tornare in vetta all’Italia. Il primo scudetto del dopo-Moratti porta la firma netta ed evidente di Antonio Conte, condottiero capace di riportare i nerazzurri al successo in Serie A undici anni dopo l’ultimo tricolore, vinto da José Mourinho nel 2009/10, chiudendo la striscia inoltre di nove titoli di fila dei bianconeri.

Un trionfo che arriva dopo una annata fatta di qualche balbettamento ad inizio stagione, costringendo Lukaku e compagni ad inseguire il Milan, salvo poi inserire una marcia decisamente più alta nel girone di ritorno, senza le fatiche delle coppe europee, rimontando i cugini e sbaragliando la concorrenza fino al trionfo con il successo sul Crotone e lo stop dell’Atalanta col Sassuolo.

