Seduto in quel caffè... c’è Totti

Avvistato in centro pure Luis Figo Bergamo, l’ex capitano della Roma e l’ex giocatore spagnolo mercoledì 24 febbraio in centro città per un caffè.

Mercoledì 24 febbraio, giorno della storica sfida Champions Atalanta-Real Madrid, sono state avvistate nel centro di Bergamo due stelle del calcio. Sul Sentierone c’era l’ex capitano della Roma Francesco Totti, seduto ai tavolini del Balzer a godersi il sole primaverile di oggi: il campione è stato subito riconosciuto e fotografato, e le immagini hanno iniziato a rimbalzare tra Whatsapp e Facebook. Sempre in centro, è stato avvistato (e fotografato) anche Luis Figo, ex giocatore del Barcellona, del Real e dell’Inter, oggi dirigente Uefa.

Ecco gli scatti che stanno circolando in queste ore, qui sotto Francesco Totti in posa al quadriportico del Sentierone. Di seguito, Totti al Balzer e Luis Figo in un altro bar del centro.

