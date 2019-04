(Foto by Magni)

Gli striscioni che ricordano Favini (Foto by Magni)

«Seduto su quei gradini, grazie di tutto»

Bergamo ricorda Mino Favini allo stadio Un minuto di silenzio per Mino Favini e uno striscione per ricordarlo. Mino Favini è nei pensieri dei tifosi bergamaschi.

«Già ti immaginiamo con Chicco ed Emiliano. Seduto su quei gradini... Grazie di tutto Mino Favini» si legge nei due striscioni esposti nella curva Pisani, allo stadio di Bergamo, durante Atalanta-Fiorentina.

All’inizio della partita è stato rispettato un minuto di silenzio per ricordare il responsabile del settore giovani dell’Atalanta per vent’anni, un guru per tutto il calcio italiano. Alle 15 di venerdì 26 aprile sarà celebrato il funerale di Favini a Meda.

