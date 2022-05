Semifinali playoff, Bergamo all’assalto di Cividale del Friuli in gara 1

Ad attenderla in Friuli, il Cividale, primo classificato in regolar season che si avvarrà del fattore campo nelle due sfide iniziali. Bergamo (piazzatasi quinta) parte con i pronostici a sfavore cosa che, comunque, non ha penalizzato i bergamaschi nella prima serie vinta contro il più blasonato Legnano. Ad onor del vero la potenzialità del team friulano risulta di gran lunga superiore a quello legnanese, ma spesso e volentieri nei playoff le sorprese anche clamorose non sono per nulla rare.