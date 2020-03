Serie A, il calendario aggiornato

L’Atalanta giocherà domenica 15 È stato ufficializzato dalla Lega Calcio che in questo weekend del 7 e 8 marzo si recupereranno le partite della 26.a giornata di Serie A non giocate settimana scorsa.

L’Atalanta - che domenica scorsa era scesa regolarmente in campo a Lecce - questo weekend quindi riposerà e giocherà la partita casalinga contro la Lazio domenica 15 marzo alle 15, a porte naturalmente chiuse come tutti gli altri match in programma a livello nazionale. Juve-Inter giocherà domenica sera alle 20.45, Milan-Genoa alle 15.

Ecco il calendario aggiornato

Domenica ore 12.30 Parma-Spal

Domenica ore 15 Milan-Genoa e Sampdoria-Hellas Verona

Domenica ore 18 Udinese-Fiorentina

Domenica ore 20.45 Juventus-Inter

Lunedì ore 18.30 Sassuolo-Brescia



© RIPRODUZIONE RISERVATA