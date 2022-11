Serie A: il campionato 2023/24 partirà il 20 agosto e terminerà il 26 maggio

In attesa che riparta il campionato 2022/23 (appuntamento al 4 gennaio con la 16ª giornata con l’Atalanta impegnata sul campo dello Spezia), la Lega di Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la stagione 2023/2024: il campionato 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024 , come deciso nel Consiglio di Lega del 14 novembre 2022.

Si parte quindi una settimana dopo rispetto alla stagione in corso (con il via anticipato al 13 agosto in previsione della sosta autunnale per i Mondiali) e si torna più o meno in linea con le precedenti stagioni: nel 2021/22 si partì nel fine settimana del 21-22 agosto, mentre nel 2019/20 fra il 24 e il 26 agosto (mentre nel 2020/21 si partì a metà settembre per il Covid).