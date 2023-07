Serie A, per l’Atalanta prima partita in casa col Monza il 3 settembre - Ecco tutte le sfide

SI PARTE IN TRASFERTA. A causa dei lavori al Gewiss Stadium, si inizia fuori casa e i precedenti dell’era Gasperini dicono che porti fortuna iniziare in trasferta.

In diretta su Dazn è andato in scena il sorteggio dei calendari per il nuovo campionato che partirà il prossimo 20 agosto (ma più probabilmente il 19 agosto con i primi anticipi) e si concluderà il 26 maggio 2024.

L’Atalanta comincerà il campionato in trasferta: anzi, con ogni probabilità giocherà le prime due partite fuori cas a. Uno scenario innescato dai lavori al Gewiss Stadium: già nel 2020 fu così.L’Atalanta non dovrebbe dunque giocare a Bergamo prima di settembre: scenderà in campo fuori casa nel weekend del 20 agosto contro il Sassuolo e in quello del 27 contro il Frosinone. L’esordio casalingo sarà nel weekend del 3 settembre contro il Monza, visto che il regolamento non consente più di due gare di fila in casa o fuori. Successivamente sarà in programma la prima sosta del campionato, per le nazionali.

Doppia trasferta per iniziare, come tre anni fa: nel 2020/21, l’Atalanta cominciò vincendo in casa di Torino e Lazio (giocando la seconda giornata prima della prima), sempre sfoderando un poker. Sarà addirittura il quinto campionato consecutivo con i nerazzurri a cominciare lontano da Bergamo: la statistica è tutta a favore di Toloi e compagni, che finora hanno vinto quattro volte su quattro.

Venerdì, molto probabilmente (o al più tardi lunedì), saranno note anche le date precise, con la compilazione di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate.

Nella Serie A 2023/24 ci sarà solamente un turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre (6a giornata), e come detto non ci sarà la sosta invernale. Saranno invece quattro le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo.

Ecco tutti le partite dell’Atalanta:

Sassuolo-Atalanta (20 agosto)

Frosinone-Atalanta (27 agosto)

Atalanta-Monza (3 settembre)

Fiorentina-Atalanta (17 settembre)

Atalanta-Cagliari (24 settembre)

Hellas Verona-Atalanta (27 settembre)

Atalanta-Juventus (1 ottobre)

Lazio-Atalanta (8 ottobre)

Atalanta-Genoa (22 ottobre)

Empoli-Atalanta (29 ottobre)

Atalanta-Inter (5 novembre)

Udinese-Atalanta (12 novembre)

Atalanta-Napoli (26 novembre)

Torino-Atalanta (3 dicembre)

Atalanta-Milan (10 dicembre)

Atalanta-Salernitana (17 dicembre)

Bologna-Atalanta (23 dicembre)

Atalanta-Lecce (30 dicembre)

Roma-Atalanta (7 gennaio)

Atalanta-Frosinone (14 gennaio)

Inter-Atalanta (21 gennaio)

Atalanta-Udinese (28 gennaio)

Atalanta-Lazio (4 febbraio)

Genoa-Atalanta (11 febbraio)

Atalanta-Sassuolo (18 febbraio)

Milan-Atalanta (25 febbraio)

Atalanta-Bologna (3 marzo)

Juventus-Atalanta (10 marzo)

Atalanta-Fiorentina (17 marzo)

Napoli-Atalanta (30 marzo)

Cagliari-Atalanta (7 aprile)

Atalanta-Hellas Verona (14 aprile)

Monza-Atalanta (21 aprile)

Atalanta-Empoli (28 aprile)

Salernitana-Atalanta (5 maggio)

Atalanta-Roma (12 maggio)

Lecce-Atalanta (19 maggio)

Atalanta-Torino (26 maggio)





Marino: grande voglia di ripartire

«Non posso che apprezzare quanto proposto dalla Lega di Serie A riducendo i turni infrasettimanali, venendo così incontro ai tifosi». Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, commenta favorevolmente il calendario della stagione 2023-2024 partendo dalla riduzione a una soltanto, alla sesta (a Verona, per i bergamaschi), delle giornate a metà settimana. Ma il dirigente nerazzurro apprezza tutto l’insieme: «L’asimmetria sicuramente alza il livello di attenzione e di spettacolarità. Il calcio italiano, e la Serie A in particolare, rappresenta un calcio d’élite a livello europeo apprezzato e visto non solo in Italia - ha proseguito Marino sui canali ufficiali del club -. Iniziamo dal Sassuolo al Mapei Stadium, uno stadio che ci lega a bellissimi ricordi europei (Europa League 2017 e 2018, ndr). Poi giocheremo a Frosinone».