Serie C, l’AlbinoLeffe inserito nel girone A con il Padova, il Piacenza e la Juve U23

A meno di un mese dall’inizio del campionato (il 28 agosto) giovedì 4 agosto la Lega Pro ha varato la composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie C che vedrà al via l’AlbinoLeffe del neo-tecnico Giuseppe Biava. Come da previsione i seriani sono stati nuovamente inseriti nel girone A, dove troveranno tra le altre il Padova, reduce da due sconfitte nelle finali playoff e favorita per la promozione in B, e la FeralpiSalò di Stefano Vecchi, tra le più attese con Vicenza e Pordenone. Sulla strada dei blucelesti anche tre neopromosse dalla D: il Novara, il Sangiuliano City e la vicentina Arzignano Chiampo. Questa la composizione completa del girone: AlbinoLeffe, Arzignano Valchiampo, FeralpiSalò, Juve U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.