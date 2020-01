Serie D, colpo del Caravaggio

Ingaggiato il fratello di Balotelli Colpo di mercato in attacco per il Caravaggio: preso l’attaccante classe 1993 Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, con cui è stato trovato l’accordo per vestire la maglia biancorossa nella seconda parte della stagione 2019/2020. Lo ha annunciato, ieri in serata, la società sulla sua pagina Facebook.

In serie D, Barwuah ha già giocato in passato con RapalloBogliasco, Foligno, nel Bresciano con il Ciliverghe Mazzano e Pavia. E ha già giocato anche nella nostra provincia, al Sarnico in Eccellenza.

Il nuovo puntero va a rinforzare la front line biancorossa al fianco di Grandi e Santonicito che sono i due attaccanti titolari. Enock, come caratteristiche, è una prima punta molto mobile ma anche di buona prestanza fisica, che può fare anche la seconda punta all’occorrenza. E si era già visto nel girone di serie D delle bergamasche con la maglia del Ciliverghe.

Il Caravaggio è reduce dalla vittoria nel derby di domenica scorsa contro la Virtus CiseranoBergamo e domenica prossima è atteso da un antro derby, contro il Brusaporto a Caravaggio. I biancorossi hanno finora conquistato 22 punti e occupano una posizione di classifica appena sopra la linea playout. Con l’innesto di Enock sperano di aumentare peso specifico in attacco e fisicità in area. Con il nuovo acquisto, il Caravaggio completa l’organico del pacchetto avanzato. E spera di raggiungere l’obiettivo salvezza anche con il contributo di gol del fratello di SuperMario.

