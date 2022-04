Serie D: la Virtus è perfetta dal dischetto e si regala la semifinale di Coppa Italia

Calcio La Virtus CiseranoBergamo batte 6-5 ai rigori la Caronnese nella gara secca valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie D e si qualifica per la semifinale contro il Follonica.

La Virtus CiseranoBergamo conquista con merito la semifinale della Coppa Italia di Serie D: dopo l’1-1 nei tempi regolamentari giocati in maniera gagliarda dai bergamaschi, ai calci di rigore i rossoblù sono infallibili (cinque trasformazioni su cinque) e la parata di Mauro Colleoni sulla quinta conclusione della Caronnese regala la qualificazione. In semifinale (ancora una gara secca) la Virtus se la vedrà con il Follonica Gavorrano: la data e la sede (il sorteggio stabilirà chi gioca in casa) sono ancora da definire.

La Virtus rimonta e dopo 90 minuti è 1-1

La festa della Virtus CiseranoBergamo dopo la vittoria ai rigori Nella sfida secca dei quarti di finale giocata mercoledì 20 aprile a Caronno Pertusella, primo tempo vivace con la Caronnese più pungente in ripartenza e la Virtus che esce alla distanza e colpisce una traversa clamorosa con Bardelloni poco prima del riposo. Nella ripresa al 10’ padroni di casa in vantaggio grazie a un rigore (contestato dagli ospiti: su cross di Coghetto da destra palla sul braccio di Tonoli che sembra aderente al corpo) trasformato dall’ex Roberto Esposito. Pronta la reazione della Virtus che dopo due grosse occasioni con Del Carro e Bertoli, pareggia al 35’: spunto di Bardelloni che innesca l’azione che porta al piazzato chirurgico di Jaouhari per l’1-1.