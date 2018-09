Serie D, per Virtus e Ciserano

l’arma in più sono i centravanti Virtus Bergamo e Ciserano ringraziano i loro bomber Simone Monni e Matteo Ghisalberti per la prima vittoria dell’anno. Ecco i top e flop del calcio provinciale.

L’arma in più, il centravanti che segna. In Serie D Virtus Bergamo 1909 e Ciserano ringraziano i loro bomber Simone Monni e Matteo Ghisalberti, che permettono alle loro squadre di centrare la prima vittoria dell’anno, i primi contro il Legnago (2-0) in trasferta e i rossoblù in casa contro l’Olginatese (4-0). Ha preso il via anche la Terza categoria e ora tutto il calcio bergamasco è in piena attività: segnaliamo il 6-1 del Pontida sul campo della Solzese e il 7-2 del Bagnatica sul Cassinone, una 1° giornata con il botto.

Ecco in sintesi i top e i flop del calcio orobico:

SERIE D: Nella giornata del primo successo di Ciserano e Virtus Bergamo, il Pontisola è bloccato sullo 0-0 dal Sondrio e rimanda i primi tre punti. Buon pareggio in casa del Seregno (2-2) per il Caravaggio che dopo due turni è la migliore delle bergamasche. Dopo il buon esordio entrambe sconfitte Scanzorosciate, 3-0 in casa del Como e il Villa Valle, battuto 2-1 al fotofinish in casa contro l’Ambrosiana.

ECCELLENZA:

+ PRIMO SORRISO MAPELLO: Dopo la scoppola casalinga della scorsa giornata ecco il riscatto degli uomini di Quaglia, che rifilano 4 gol all’Arcellasco in trasferta, tre punti che sanno d’iniezione di fiducia.

- BEFFA ALBINOGANDINO: Avanti con un gol di Confalonieri sulla Bedizzolese, la squadra di Radici non va oltre il pari a causa di un errore del suo estremo difensore Tanghetti.

PROMOZIONE:

+ FINALMENTE I TRE PUNTI: Vittoria scoppiettante per il Fornovo San Giovanni, che piega 4-1 il San Pellegrino e si gode la prima gioia, lasciando a 0 i brembani.

- ABBONATA ALLO 0-0: Secondo pari consecutivo a reti inviolate per la Colognese, che resta comunque imbattuta a 5 punti dopo tre partite.

PRIMA CATEGORIA:

+ APPAIATE AL SECONDO POSTO: Buon inizio di stagione per Nuova Valcavallina e Ghisalbese, avversarie una contro l’altra nella terza d’andata: ne scaturisce uno 0-0 che le lascia a due punti dal San Pancrazio capolista.

- CAMPANELLO D’ALLARME: Tre ko su 3 per l’Oratorio Stezzano battuto anche dal Gorle (2-0) tra le mura amiche dopo aver anche sbagliato un calcio di rigore.

SECONDA CATEGORIA:

+ BERGAMO ALTISSIMA: Prosegue il gran momento dei cittadini del Bergamo Alta nel girone A. Terzo successo, questa volta contro una Roncola (4-2) data tra le migliori del campionato e primo posto in solitaria.

CHE SUCCEDE?: Un solo punto in due partite per Gandinese ed Excelsior, due squadre decisamente di un altro valore, in attesa della loro risalita in classifica.

