Serve il vecchio cuore nerazzurro Atalanta, Gasperini: «Ci manca il gol»

Atalanta, Gasperini: «Ci manca il gol» Serve qualcosa in più, tre messaggi chiari lanciati nella conferenza stampa della vigilia. Serve il vecchio cuore nerazzurro, il furore Atalanta che sembra svanito, quel qualcosa in più per tornare a vincere. A Bergamo arriva la Sampdoria, bestia nera dei nerazzurri con le due sconfitte della passata a stagione, un motivo in più per tornare a vincere con i tre punti che mancano dall’esordio.

«È uno stimolo per rifarsi, abbiamo una serie di negatività da far girare -sono le parole di Gian Piero Gasperini in sala stampa-, e dobbiamo noi con il nostro ambiente e i nostri tifosi che sono caldi, dopo quello che è successo questa settimana, invertire la rotta. La situazione è stata pesante ma bisogna reagire sul campo mettendoci quel qualcosa in più. Abbiamo bisogno di cambiare rotta, con un ambiente compatto come il nostro».

Il tecnico piemontese avrà solo l’imbarazzo della scelta nella partita contro i doriani, che arrivano allo stadio di Bergamo forti di ben 11 punti e più 5 sui nerazzurri in classifica, la sfida del passato per l’ex Zapata. «Dobbiamo fare un passo avanti in zona offensiva, riguarda tutti, non solo gli attaccanti, nella rifinitura dell’azione, constatando però che le opportunità le creiamo, ci sta mancando la precisione nell’esecuzione. Il ruolo del trequartista non siamo ancora stati in grado di coprirlo bene, stiamo facendo le prove con diversi giocatori nell’attesa del recupero di Ilicic. La Samp gioca bene, è una squadra di valore e organizzazione, ma che in trasferta ha qualche difficoltà in più, dobbiamo fare prevalere le nostre capacità». Le basi su cui ripartire però non mancano, mentre i nerazzurri arrivano al completo alla sfida contro i blucerchiati, con i recuperi di Masiello e Reca. Serve solo vincere, in un modo o nell’altro e il tecnico piemontese che non nasconde il suo ottimismo: con un filotto anche breve si può tornare sotto in classifica.

«Partiamo da Firenze e dal secondo tempo del Milan, abbiamo bisogno di uscire da questa serie negativa di risultati, con la Samp non è facile, sono preparati, hanno valori, dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai tifosi, abbiamo bisogno di punti, di vincere, serve una rabbia agonistica maggiore, abbiamo visto come il campionato sia equilibrato e la classifica corta, servono pochi risultati di fila ma bisogna farli. Un po’ di peperoncino in più serve per raggiungere il risultato. Oggi non possiamo metterci obiettivi, i risultati migliori arriveranno, ci manca la realizzazione, ne abbiamo avute di opportunità, ne creiamo sempre un buon numero, abbiamo bisogno di trovare prolificità in attacco, altrimenti non vinci».

