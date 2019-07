Si riparte: l’Atalanta riunita a Zingonia

E stasera il saluto dei tifosi a Clusone L’Atalanta è radunata dalle 12.30 di giovedì 11 luglio al Centro Bortolotti di Zingonia: il capitano Papu Gomez e gli altri si sono trovati per un pranzo, i primissimi test atletici nel pomeriggio super blindati, la cena alle 19,30 e quindi la partenza per Clusone.

Ogni sogno ha un inizio. Alcuni ne hanno tanti, di inizi. Quando prendono forma, poi quando prendono corpo. Il sogno dell’Atalanta in Champions inizia a prendere concretezza da oggi, perché ora si fa sul serio. In sintesi: parla il campo. È il giovedì che inaugura la stagione delle splendide fatiche nerazzurre. L’Atalanta è radunata dalle 12.30 di giovedì 11 luglio al Centro Bortolotti di Zingonia: il capitano Papu Gomez e gli altri si sono radunati per un pranzo, i primissimi test atletici dalle 15 alle 17 super blindati, la cena alle 19,30 e quindi la partenza per Clusone, sede del ritiro, con tanto di festa tra le strade della cittadina seriana (stasera il pullman della squadra attraverserà viale Gusmini e davanti all’oratorio ci saranno i ragazzi della Polisportiva a salutare il passaggio della squadra).

Un’avventura di sport e di comunità, di fatica e di festa, che si protrarrà per un paio di settimane: il triplice fischio finale sulla prima parte della preparazione arriverà tra la sera di mercoledì 24 luglio e il giorno seguente, decisione che verrà presa strada facendo. Poi – ma in mezzo dovrebbe esserci un momento di saluto e presentazione ai tifosi – si inizierà a saggiare il clima continentale, con la spedizione in Gran Bretagna, precisamente a Colchester.

La testa, intanto, è soprattutto per l’avventura di Clusone, il ritiro a chilometro zero nell’abbraccio del tifo bergamasco. Il programma di massima è noto: due sedute al giorno, la prima alle 9,30 (sempre a porte chiuse) e poi la seconda razione di fatica alle 17, con possibili variazioni e giorni di riposo che saranno comunicati in corsa. Ci sarà spazio per i primi test amichevoli (5 euro il prezzo del biglietto), tre quelli a Clusone: domenica 14 Atalanta-Città di Clusone (ore 17,30), giovedì 18 il Trofeo Fra.Mar contro il Brusaporto (17), domenica 21 Atalanta-Renate (17); in attesa di conferma resta l’eventuale Atalanta-Pergolettese del 23 luglio.

Vetrine e paese pronto a Clusone per accogliere i nerazzurri

(Foto by Fronzi)

Ma che Atalanta sarà, sul campo, quella che si vedrà nel fortino seriano? I convocati saranno resi noti solo oggi, poco prima della partenza (i nazionali si aggregheranno più tardi), ma la fisionomia si può abbozzare quasi completamente: rispetto alla squadra che ha chiuso la stagione, l’unica uscita al momento è quella di Berisha. Tra gli acquisti c’è Muriel, poi ci sono diversi elementi di rientro dal prestito: moltissimi non saliranno a Clusone, ma rifaranno la valigia in direzione di una nuova destinazione. Naturalmente, soprattutto nella fase iniziale in attesa del rientro dei nazionali, saranno aggregati elementi del vivaio.

