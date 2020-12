Slalom gigante di Semmering: Vhlova

guida la prima manche, fuori Sofia Goggia Esce d pista senza conseguenze fisiche la campionessa bergamasca: alle 13 la seconda manche.

Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Semmering, in Austria, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. La slovacca, leader della classifica generale, ferma il cronometro in 1’02”15 precedendo Marta Bassino di 22 centesimi. Terzo tempo per la svizzera Michelle Gisin (+0”35) davanti all’americana Mikaela Shiffrin (+0”59). Federica Brignone accumula un ritardo di 1”71 al traguardo ed è ottava. Niente da fare per Sofia Goggia che esce di pista senza conseguenze fisiche, mentre si qualificano col 28° e il 29° crono Laura Pirovano (+2”89) e Elena Curtoni (+2”91). Eliminate le altre italiane in gara: Roberta Melesi, Luisa Matilde Maria Bertani, Valentina Cillara Rossi e Lara Della Mea. La seconda e decisiva manche è in programma alle ore 13 di lunedì 28 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA