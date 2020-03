(Foto by Magni Paolo Foto)

Slitta una giornata di campionato

Atalanta-Lazio domenica 15 marzo Non è ancora ufficiale, ma i vertici del calcio hanno deciso di far slittare le partite non disputate nello scorso turno di campionato al prossimo weekend.

Visto che l’Atalanta è scesa regolarmente in campo a Lecce, nel prossimo weekend riposerà: avrebbe dovuto giocare sabato in casa contro la Lazio per la 27ª giornata, invece potrà riposare e preparare bene la trasferta di Champions League contro il Valencia di martedì 10 marzo. Atalanta-Lazio si disputerà così domenica 15 marzo alle ore 15 (o 12,30, mercoledì la decisione). Beffato Lotito, che aveva negato all’Atalanta l’anticipo a venerdì 6.

Ecco il programma del prossimo weekend - Sabato 7: Sampdoria-Verona (ore 20.45). Domenica 8: Udinese-Fiorentina (ore 20,45). Lunedì 9: Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18,30), Juventus-Inter (ore 20,30)

Ecco il programma della 27ª giornata nel weekend successivo - Venerdì 13 marzo: Verona-Napoli (ore 18,45) e Bologna-Juventus (ore 20,45). Sabato 14: Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20,45). Domenica 15: Lecce-Milan (ore 12,30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20,45).

In questo modo tutte le prossime giornate di campionato slitteranno di una settimana rispetto al calendario originale.

