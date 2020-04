Snowboard, la sfida di Michela Moioli

«A Bergamo la Coppa del mondo» La campionessa di Alzano: «Sarebbe un sogno e una grande opportunità per rilanciare la nostra città, tanto colpita da Covid-19».

«La Coppa del Mondo di snowboard nella nostra città di Bergamo sarebbe un sogno e una grande opportunità per rilanciare la nostra città, tanto colpita da Covid-19. Un regalo per tutte le persone che stanno soffrendo e una speranza di tempi migliori per il futuro. È una sfida che mi impegno personalmente a portare avanti. Forza Bergamo e forza Italia!». Sui suoi canali social Michela Moioli ribadisce con forza il progetto svelato in anteprima proprio da L’Eco di Bergamo il 24 gennaio scorso: una tappa della prossima Coppa del Mondo in Città Alta.

La fuoriclasse della Busa di Nese, che ha conquistato la sua terza Coppa del Mondo, è tornata sull’argomento nel corso della trasmissione «Puppo&Ambesi Live by night» su NeveItalia della quale è stata protagonista con il ds Cesare Pisoni e con Roland Fischnaller, vincitore della Coppa del Mondo generale e di quella di gigante parallelo.



