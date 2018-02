Snowboard, Michela Moioli imbattibile

La bergamasca concede il bis a Feldberg Michela Moioli replica a Feldberg. Dopo il successo di ieri, la bergamasca si ripete sulla pista tedesca, questa volta grazie ad una finale thrilling che la vede non perfetta in partenza, ma già seconda al primo intermedio e poi vittoriosa dopo l’errore della francese Nelly Moenne Loccoz, alla fine quarta.

Sul podio, dietro Moioli, ci sono altre due francesi, Charlotte Bankes e Chloe Trespeusch. Intanto, Michela Moioli aggiorna le sue statistiche, che regisrano la non vittoria in carriera, la quarta stagionale, e raggiunge i 6630 punti nella classifica di Coppa del mondo, che la vede sempre più leader assoluta quando mancano quattro gare all’assegnazione della Coppa.

Ma l’Italia va a podio anche nella gara maschile, grazie al 25enne Michele Godino, che riesce ad issarsi al secondo posto, alle spalle del francese Pierre Vaultier e a conquistare il primo podio della carriera. Godino, ieri squalificato mentre era in linea per un posto sul podio, oggi non ha avuto ostacoli ed è riuscito a recuperare posizioni nel ranking, nonostante una partenza non facilissima. Ottimo lo stato di salute degli azzurri dell’SBX alla vigilia delle competizioni olimpiche: sono già 12 i podi conquistati dagli azzurri di Cesare Pisoni nella specialità, di cui 7 vittorie.

