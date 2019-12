Snowboard, trionfo bergamasco Prima Michela Moioli, terza Belingheri

Snowboard, trionfo bergamasco

Giornata da ricordare per la squadra azzurra di snowboardcross. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono imposti nelle rispettive prove di Coppa del Mondo sulle pista di casa a Cervinia scrivendo una indimenticabile pagina di storia. Lacrime di gioia al traguardo per la 24enne campionessa olimpica, tornata al successo a quasi due anni di distanza dall’ultima vittoria ottenuta a Veysonnaz, in Svizzera, il 17 marzo del 2018.

Una emozione indescrivibile per la bergamasca, che ha condiviso la gioia con la bergamasca Sofia Belingheri, terza e al primo podio in carriera.

Ma non è finita qui: l’Italia ha dominato anche tra gli uomini con Lorenzo Sommariva ed Emanuel Perathoner che si sono giocati la vittoria al fotofinish. A spuntarla è stato il 26enne di Genova, al primo trionfo in carriera. Una grandissima festa, con i due abbracciati poco dopo la linea d’arrivo, consci di aver compiuto una grandissima impresa.

