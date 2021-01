Snowboardcross, trionfo di Michela Moioli

E Sofia Belingheri vince la small final: è quinta Coppa del Mondo, ottima prestazione per le due bergamasche nella tappa di Chiesa in Valmalenco.

Michela Moioli si impone a Chiesa in Valmelenco, nella prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2020/2021. L’atleta bergamasca si è aggiudicata la big final nella gara di sabato 23 gennaio (domenica il bis, finali dalle 14) superando la statunitense Faye Gullini, la ceca Eva Samkova e la francese Julia Pereira de Sousa. Per Michela si tratta della quattordicesima vittoria in carriera. L’Italia si fa notare anche nella small final, che vede trionfare un’altra bergamasca, Sofia Belingheri, davanti a Mannon Petit Lenoir. Terza l’altra azzurra Raffaella Brutto.

«È stata una giornata molto difficile, come sempre quando si disputa la prima gara vera della stagione – commenta Moioli – Stamattina mi sono svegliata e non mi sentivo bene come al solito. È stata dura arrivare fino in fondo ma sono contenta di avere rotto il ghiaccio in questo modo e avere dato il meglio di me. C’erano tante incognite che run dopo run sono riuscita a dissipare, non avevo mai vinto prima d’ora nella gara inaugurale della stagione, adesso ci sono riuscita. Un altro piccolo primato aggiunto ai miei successi, adesso è importante ripetersi sin dalla gara di domani». Moioli svela poi un aneddoto: «Ieri mi sono messaggiata con Sofia Goggia, le ho scritto che quando la vedo vincere mi dà una grande carica. Alla fine ho vissuto un piccolo brivido quando Gulini si è lanciata in tuffo sul traguardo, francamente non me ne sono accorta, ma ormai avevo già superato l’arrivo».

