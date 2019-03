«Soddisfatto ma piedi per terra»

Atalanta, le parole del Gasp dopo Parma «Sono soddisfatto per tutto: avevamo tanta gente al seguito e dopo una sosta ci sono sempre delle incognite ma la squadra ha fatto davvero una grande prestazione».

Questo il commento di un sorridente Gian Piero Gasperini dopo il successo esterno per 3-1 della sua Atalanta sul campo del Parma: «E’ una partita pesante perché ci permette di aumentare l’autostima. Siamo in tante squadre per l’Europa, restiamo con i piedi per terra perché la concorrenza è di qualità - ha proseguito il tecnico orobico ai microfoni di Dazn - Siamo a tre punti dalla Champions a nove giornate dalla fine: possiamo giocarci il massimo ma anche restare fuori da tutto. In più abbiamo il pensiero della Coppa Italia ma va bene così, ci tiene vivi».

L’Atalanta ha ancora una volta rimontato lo svantaggio: «Iniziamo sempre le gare in salita ma continuiamo a giocare secondo il nostro pensiero ed è un aspetto positivo. Abbiamo concesso qualche occasione limpida e il Parma è stato bravo nel rendersi pericoloso». Tanti complimenti per Duvan Zapata, protagonista con una doppietta: «È straordinario, il tutto viene valorizzato se vinci le partite. Se fosse per me darei dieci e lode a tutta la squadra».

