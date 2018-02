Sofia Goggia, ecco cosa scriveva a 9 anni

«Voglio vincere le Olimpiadi di discesa» «Vincere le Olimpiadi di discesa libera». Così Sofia Goggia rispondeva a un questionario nel 2002, a nemmeno dieci anni. Che dire: aveva già le idee chiarissime.

«Vincere le Olimpiadi di discesa libera». Sofia Goggia già a nove anni aveva già le idee chiarissime. Questa è la risposta, decisa e quasi premonitrice, che la campionessa bergamasca scrisse in un questionario il 2 ottobre 2002, a nemmeno dieci anni compiuti. «Il sogno della mia carriera agonistica è»: «Vincere le olimpiadi di discesa libera». Facile, ma solo col senno di poi. La dimostrazione che Sofia Goggia, fin da bambina, sa bene come raggiungere un obiettivo e non si ferma di fronte a nulla. E poi, alla voce, «se non raggiungo gli obiettivi che mi sono proposto, in quale grado continuo ad accettarmi come persona», ha sottolineato tre volte: «completa accettazione».

Cosa scrivevo quando non avevo ancora dieci anni compiuti...? pic.twitter.com/SlOWU5kMD0 — goggiasofia (@goggiasofia) February 26, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA