Sofia Goggia in un video su Instagram

«Ora sono serena e contenta di ripartire» «Oggi mi sono svegliata serena e contenta di ripartire. Ci rivediamo presto sulla neve e sugli sci». Sofia Goggia, in un video diffuso sui social, ringrazia per i tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni, dopo la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che le negherà i prossimi Mondiali di Cortina.

«Ho sentito l’empatia di tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di solidarietà e pronta guarigione, il vostro affetto mi inorgoglisce e mi rende molto fiera - le parole della 28enne bergamasca -. Mi avete fatto sentire molto amata e vi ringrazio».

«Quando stavo rientrando a Milano in elicottero, al pensiero che non sarei stata al cancelletto di partenza dei Mondiali per rappresentare la mia nazione, è stata tosta - confessa la Goggia - Ma tiferò le mie compagne dal divano. Bisogna andare avanti, è necessario farlo. È ”solo” un osso, ci impiega poco e la guarigione avverrà in maniera perfetta. Non è una piccola frattura che mi spaventa anche se il carico emotivo sarà un pochino pesante, soprattutto vista l’intensità con cui vivo le emozioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA