Sofia Goggia migliora, «tutto va nel modo sperato». Ora aumentano i carichi lavoro Sofia Goggia migliora e aumenterà i carichi di lavoro con l’obiettivo di essere pronta per i Giochi di Pechino.

La bergamasca dello sci è stata visitata dalla commissione medica Fisi, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro. La sciatrice nei prossimi giorni sarà in grado di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina. «Le cose stanno progredendo nel modo sperato - commenta la campionessa olimpica di discesa -. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione». L’infortunio si era verificato il 23 gennaio scorso a Cortina.

