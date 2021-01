Sofia Goggia più forte anche del vento Regina della discesa a Crans Montana

Sofia Goggia più forte anche del vento

L’azzurra Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Coppa del mondo femminile di Crans Montana (Svizzera), cominciata venerdì 22 gennaio con oltre due ore di ritardo a causa di un fortissimo vento. Grazie a questo successo, il terzo in discesa, la campionessa lombarda domina la classifica della coppa di disciplina.

L’azzurra ha fermato il cronometro in 1’10”10 davanti alla ceca Ester Ledecka (+0”20) e l’americana Breezy Johnson (+0”57). Nono tempo per Federica Brignone (+1”09), mentre Nadia Delago è decima (+1”15) Elena Curtoni che invece è dodicesima (+1”17). Quindicesimo crono per Laura Pirovano, mentre Marta Bassino è in fondo. Non è arrivata al traguardo Francesca Marsaglia. Per la Goggia si tratta della decima vittoria di carriera.

