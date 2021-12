Sci, Sofia Goggia vince la prima discesa a Lake Louise: «Contentissima, un bell’inizio» La bergamasca Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise (Canada) la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95.

L’azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise (Canada) la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95 , valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. La bergamasca - al 12° successo in carriera- ha fatto una gara a parte rispetto alle rivali. La seconda, la statunitense Breezy Johnson, ha preso infatti un distacco di ben un secondo e 47 centesimi mentre la terza, l’austriaca Mirjam Puechener, di uno e 54.

Per l’Italia buona gara anche di Nadia Delago 6/a in 1.49.04 e di sua sorella Nicol, al rientro dopo un infortunio che l’aveva bloccata nella passata stagione , 8/a in 1.49.11. E poi ci sono ancora Federica Brignone un pò più indietro in 1.49.36 , Elena Curtoni in 1.50.20 e Francesca Marsaglia in 1.51.09, tutte comunque in zona punti. Anche la statunitense Mikaela Shiffrin - che già aveva vinto una discesa a Kake Louise -ha partecipato alla gara chiudendo con un ritardo di tre secondi e 60 centesimi. Sabato 4 dicembre a Lake Louise va in scena una seconda discesa - altra grande occasione per Sofia Goggia - mentre domenica ci sarà un superG.

«Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era vincere con un vantaggio del genere. Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un gap del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente. Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio» . Lo ha detto Sofia Goggia, vincitrice della discesa libera di Lake Louise, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. La bergamasca ha conferito circa un secondo e mezzo alle inseguitrici sul podio: «Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità - prosegue - ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare. Adesso è importante rimanere concentrati e ripartire da zero. Sono soddisfatta perché ho sciato bene e sono piacevolmente stupita per il vantaggio che ho messo da parte, su una pista veramente facile, dove i punti dove fare la differenza sono pochi».

