Sofia Goggia, un altro grande podio

Seconda nella discesa di Garmisch Altro grande podio per Sofia Goggia arrivata seconda in 1.12.86 nella prima delle due discese di cdm in programma a Garmisch- Partenkirchen.

L’azzurra è stata battuta per soli due centesimi, pari ad un distacco di 60 cm, dalla statunitense Lindsey Vonn - 80mo successo in carriera e 4/o a Garmisch- che ha vinto in 1.12.84. Terza l’austriaca Cornelia Huetter in 1.12.197.

Goggia, al 19mo podio in carriera e sesto stagionale, mantiene comunque il pettorale di leader della classifica generale di discesa quando mancano due sole gare alla fine della stagione.

L’azzurra ha 349 punti contro i 306 dell’americana. Per l’Italia in questa discesa - interrotta per la brutta caduta della statunitense Jacqueline Wiles, portata in elicottero all’ospedale per problemi al ginocchio sinistro - c’è poi Nadia Fanchini 10/a in 1.13.93. Più indietro Johanna Schnarf in 1.14.04, Nicol Delago in 1.14.73 e Verena Stuffer in 1.15.51.

Domenica altra discesa con altro scontro diretto Goggia-Vonn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA