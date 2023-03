Sofia Goggia vince la sua quarta Coppa del Mondo di discesa: «Obiettivo raggiunto»

L’azzurra bergamasca Sofia Goggia ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo di discesa dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. La certezza matematica del successo le è arrivata prima ancora di scendere in pista nella discesa di Kvitfijell e dopo che la sua unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, si era piazzata momentaneamente terza, non ottenendo punti a sufficienza per poter superare Sofia.

«Obiettivo raggiunto, sono quattro Coppe del Mondo di discesa libera, di cui tre negli ultimi tre anni, quindi nonostante la mia discontinuità sono costante nel rendimento. Sono contenta», le parole di Sofia ai microfoni di RaiSport, quando la gara era ancora in corso ed era seconda nella classifica di giornata, risultato poi confermato a fine gara.

«Non sono così soddisfatta della mia performance odierna – ha commentato la campionessa bergamasca, al 47° podio in carriera – perché già sopra, non so se per il vento o le condizioni cambiate, nella curva che ho fatto sempre bene ho sbagliato e anche nel primo pezzo non sono riuscita a trovare un buon tempismo. Comunque ho portata a casa la Coppa, obiettivo raggiunto, sono contenta». «È stata una stagione – ha poi aggiunto – in cui ho abbastanza dominato nella disciplina, nonostante abbia toppato i Mondiali. Sono serena e tranquilla, sono contenta di essere in Norvegia a fare una pista nuova. Mi sono divertita nel fare questa gara».

La gara