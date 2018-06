Sorpresa al torneo a Foresto Sparso

Arrivano anche Baresi e Albertini - Video I due calciatori alla giornata finale del sesto «Memorial Matteo Freti» dell’oratorio di Foresto Sparso.

Franco Baresi e Demetrio Albertini alla giornata finale del sesto «Memorial Matteo Freti» organizzato dall’Oratorio San Marco al campo sportivo di Foresto Sparso con i tre tornei per le categorie Pulcini, Esordienti e squadre Csi per ricordare la memoria del capitano e bomber locale, scomparso nel 2012 a soli 28 anni in un infortunio sul lavoro. Al microfono di Bergamo Tv, intervistati da Eleonora Capelli, le due bandiere del Milan hanno tessuto le lodi del mondo Atalanta. Il servizio di Matteo De Sanctis.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA