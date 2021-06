Spagna-Croazia. Il finale è da brividi, il 3-3 al 92’ è di Pasalic. Ma poi la passa la Spagna Una partita incredibile, piena di emozioni, a 5’ dal termine la Spagna vinceva 3-1, in sette minuti la Croazia riacciuffa il pareggio con un colpo di testa del centrocampista nerazzurro. Ai supplementari 5-3 per le furie rosse che passano ai quarti.

Niente da fare per la Croazia e per Mario Pasalic che pure era stato decisivo per andare ai supplementari. La squadra del nerazzurro ci aveva creduto fino in fondo, ma è la Spagna a passare ai quarti dopo i tempi supplementari: 5-3 il punteggio finale. I tempi regolamentari si erano conclusi 3-3 grazie a impressionante rimonta dei croati culminata con il gol di testa del nerazzurro Pasalic al 92’.

La Croazia era passata in vantaggio al 20 del primo tempo con autogol di Pedri, poi la Spagna ha preso in mano le redini della gara ottenendo il pareggio al 38’ con Sarabia.

Nella ripresa gli iberici sembrano avere qualcosa in più tanto che vanno in vantaggio al 57’ con Azpilicueta e poi sembrano chiudere i conti al 76’ con un gol di Torres. Ma gli slavi non mollano e in 7’ riacciuffano il pareggio. All’85’ Orsic mette alle spalle di Simòn e accorcia le distanze. Al secondo dei sei minuti di recupero arriva il pareggio firmato da Mario Pasalic. Il centrocampista nerazzurro infila di testa con un perfetto inserimento in area su assist di Orsic.

Negli ultimi 30 minuti la Spagna dilaga prima con Morata al 100’ e poi chiude la partita con Oyarzabal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA