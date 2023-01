Spezia-Atalanta 2-2, Gasperini: «Perdere non sarebbe stato giusto»

«Perdere questa partita non sarebbe stato giusto. Se valuto i gol del primo tempo e valuto la partita sono soddisfatto di come la squadra ha condotto la gara, anche se ci sono stati errori pesanti. Il gol che arriva sempre all’inizio è penalizzante, poi abbiamo avuto l’opportunità per raddrizzare la gara e invece siamo andati sul 2-0 per loro, che non rispecchiava la partita. Alcune cose ci stanno impedendo di svoltare le partite, ma nel finale ci ha pensato Pasalic per fortuna, a pareggiare». Lo ha affermato a Sky Gian Piero Gasperini al termine di Spezia-Atalanta. «Pasalic con lo Spezia segna sempre – ha detto ancora Gasperini –. Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Per me ha funzionato tutto tranne il gol che non è arrivato».