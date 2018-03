Spinazzola e Cristante in nazionale

L’Italia riparte da Argentina e Inghilterra Ci sono anche due giocatori dell’Atalanta nella lista delle convocazioni diramata dal ct Luigi Di Biagio in vista delle amichevoli contro Inghilterra e Argentina. Sono Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola.

L’Italia riparte così dopo la disastrosa eliminazione dai Mondiali per mano della Svezia. Nessuna rivoluzione, nell’elenco infatti ci sono ancora Gigi Buffon e tanti altri protagonisti della qualificazione mondiale. Niente chiamata per l’altro atalantino in odore di azzurro, Mattia Caldara, probabilmente a causa del mal di schiena che sta creando non pochi problemi al difensore nerazzurro.

La Federcalcio ha ufficializzato la lista dei 26 convocati.

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa). Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gianmarco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).

