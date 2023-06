Sport e memoria: fa il pieno la «Must» di Colere e Schilpario nel ricordo del disastro del Gleno - Video

La prima edizione della Must (Memorial Ultra Scalve Trail) ha dato spettacolo, come nelle migliori attese . Quattrocento gli atleti che hanno corso nella doppia gara dedicata alla memoria del centenario del disastro della Diga del Gleno nella mattinata di sabato 24 giugno tra Colere e Schilpario.

Prima del via sono state ricordate le vittime della tragedia, con la riproduzione del suono della sirena che aveva annunciato l’arrivo della fiumana d’acqua. Nella competizione da 47 km (con 3.600 metri di dislivello positivo), partita alle 7 dal Santuario della Madonnina di Colere, hanno trionfato Luca Arrigoni e Giulia Saggin. Nel trail da 24 km, partito da Schilpario, sigillo maschile di Ahmed El Mazouri e femminile di Lucia Isonni. La festa continua per tutto il giorno in centro a Colere, sede di entrambi i traguardi: alle 18 ci saranno le premiazioni.